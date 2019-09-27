В Мининфраструктуры рассказали, как планируют сократить смертность на дорогах на треть

Круговые перекрестки и освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам будут вести к снижению смертности

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Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году снизить показатель смертности на дорогах на треть. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"У нас амбициозная цель – в 2020 году снизить уровень смертности на дорогах на 30%", – сказал он.

Кроме строительства новых дорог, программой министерства, в частности, предусматривается ряд мероприятий, финансирование которых будет увеличиваться.

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"В Государственном дорожном фонде 5% предусмотрено на обеспечение безопасности дорожного движения. Это немалые средства. В этом году – 2 млрд грн, в следующем – 4 млрд грн. Круговые перекрестки, "острова" безопасности, "умные" светофоры, освещенные пешеходные переходы по новым государственным строительным нормам, где не просто нарисована "зебра", а они приподняты. Эти мероприятия на построенных дорогах будут снижать смертность", – сказал замминистра.

Также, по его словам, Мининфраструктуры готовит на утверждение правительства дополнительные меры по усилению контроля за лицензионными видами перевозок.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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