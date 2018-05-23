В Минобразования подвели итоги проведения первого ВНО

Всего организацию и проведение ВНО по математике обеспечивали 18 859 человек

Во внешнем независимом оценивании (ВНО) по математике во вторник, 22 мая, приняли участие 106 551 человек, или 95% от общего количества зарегистрированных.

Об итогах первого ВНО в основной сессии рассказали в Украинском центре качества образования.

В общем 80 участников ВНО не пустили. 37 будущих абитуриентов опоздали, еще 43 не взяли один из обязательных документов.

Всего организацию и проведение ВНО по математике обеспечивали 18 859 человек. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 143 общественных наблюдателя и 46 журналистов.

"С задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе Предметы ВНО.Завтра на этой же странице будут размещены правильные ответы к тесту", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО.

Последние звонки и выпускные в украинских школах пройдут поэтапно с 25 мая по 22 июня.

Напомним, Министерство образования уже обнародовало правила поступления в вузы на 2018 год. Абитуриентам вместо девяти заявлений можно подавать семь – и только на четыре специальности.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как изменились правила поступления в 2018 году и к чему придется готовиться школьникам.