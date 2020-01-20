Невакцинированных детей не будут пускать в школу: кто будет принимать решение

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Вопрос недопуска в школы невакцинированных детей пока еще не урегулирован. Об этом сказала министр образования и науки Анна Новосад

"Решение, как всех обязать (вакцинироваться – Ред.) пока нет, мы еще с Министерством здравоохранения работаем. Пока мы с Зоряной Скалецкой (министр здравоохранения – Ред.) подготовили письмо на регионы с предложениями к главам областных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты. Также мы обратились в Минздрав с просьбой внести изменения в справку "086", которая является обязательным для зачисления ученика к учебному заведению, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки. Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - сказала она.

Пока, по ее словам, решение о допуске к обучению невакцинированных детей будут принимать директора школ.

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"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения – принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения учитывая имеющуюся справку. Но эти решения еще нарабатываются", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины призывают родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые по Национальному календарю прививки.

Согласно календарю прививок, дети до шести лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В шесть лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита. Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка.

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