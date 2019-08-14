Невакцинированным детям запретили посещение садиков и школ

Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения

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Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Украины призывает родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые по Национальному календарю прививки. Невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы с другими учениками.

Об этом шла речь во время пресс-конференции и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и министра образования и науки Лилии Гриневич, передает пресс-служба Минздрава.

"Подготовка к школе – это не только о том, что надо купить тетради и дневники. Это, прежде всего, о здоровье. В условиях коллектива невакцинированных детей инфекция распространяется очень быстро. И именно поэтому каждый раз с началом учебного года количество больных инфекционными болезнями резко возрастает. В этом году мы хотим предотвратить это заранее. И для этого нам нужна помощь родителей – вакцинируйте своих детей, чтобы защитить их", – рассказала Супрун.

"Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционное или индивидуальное. То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к школьному образованию", - отметила Гриневич.

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Согласно календарю прививок, дети до шести лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В шесть лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения.

Детей, имеющих противопоказания к прививке, должен защищать коллективный иммунитет. Он формируется, когда 95-98% людей в обществе вакцинированы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины запретил ребенку без прививки посещать детский сад.

Напомним, что вопрос допуска невакцинированных детей в школы и сады - одна из топ-тем дня.

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