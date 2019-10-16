В Минсоце рассказали о сокращении сотрудников и других направлениях развития

Юлия Соколовская. Фото: facebook.com/Соколовська-Юлія

Министерство социальной политики Украины не планирует сокращать управления социальной защиты в регионах, но проведет анализ функций этих структурных подразделений и их нагрузки, чтобы двигаться в направлении реформ и создание качественных сервисов и услуг на местах. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, которая ранее предложила реформу прожиточного минимума.

"Мы не планируем сокращать управления социальной защиты в нынешней системе. Впрочем, это не значит, что мы не будем двигаться дальше в направлении реформ и повышения качества. Сейчас мы все вместе анализируем функции управлений и нагрузки – это комплексная работа по моделированию того, как люди получать сервисы и услуги и какие функции будут выполнять РГА (районные госадминистрации), а какие ОТГ (объединенные территориальные громады), например", – отметила Юлия Соколовская.

Ранее Юлия Соколовская сообщила, что Министерство социальной политики не намерено изменять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты".

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"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что в принципе она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", – сказала Соколовская.

Кроме того, министр заверила, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

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Напомним, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий:

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