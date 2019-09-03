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В Минсоцполитики назвали число переселенцев с Донбасса и Крыма

3 сентября, 08:24

Украинцев, выехавших из временно оккупированных территорий, подсчитали

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине живут более 1,4 миллионов переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"По состоянию на 2 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, взято на учет 1 405 184 переселенца с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно в Донецкой области ключи от 63 квартир вручили переселенцам в Мариуполе. А ранее в Днепропетровской области сотрудники банка украли с карточек переселенцев полмиллиона гривен. Правоохранители установили, что и. о. управляющего отделением банка и его подчиненная разработали противоправный механизм. 

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Также мы писали о женщине, которая переехала из Донецка в Кривой Рог и нашла себе дело по душе – она начала шить сумки из старой одежды, а профессиональное оборудование она приобрела за деньги, полученные от программ поддержки переселенцам.

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