В Минюсте назвали самые популярные детские имена

Стали известны самые популярные имена, которые украинцы давали своим детям. "Лидерами" среди мальчиков оказался Артем, а у девочек – София.

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Об этом сообщили на официальной странице Министерства юстиции в Facebook.

"Артем и София в большинстве регионов стали самыми распространенными на протяжении этого года", - отметили в ведомстве .

Также украинские родители "отдавали предпочтение таким мужским именам, как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Андрей, Богдан, Александр, Иван та Василий".

Что касается девочек, то самыми популярными именами оказались "Анастасия, Анна, Мария, Алиса, Виктория, Вероника, Полина и Луна".

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ужгороде родители решили назвать своего новорожденного сына Зеленским – в честь президента Украины.

Также мы писали, что, когда родители ищут имя для своего ребенка, им важно учитывать не только личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом и подумать, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Также стоит помнить о том, что ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем. Кроме того, называя сына, важно знать, что мальчик будет давать отчество своим собственным детям.

Стоит добавить также о красивых поздравлениях с днем ангела в прозе и стихах, а также о том, как президент Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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