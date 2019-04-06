В Минздраве назвали главного "убийцу" украинцев
Супрун дала рекомендации о том, как избежать болезни, которая грозит смертью
Главной причиной смерти украинцев, по данным Минздрава, являются сердечно-сосудистые заболевания. При этом угрозу этих опасных болезней можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний – почти две третьих всех случаев смерти", – подчеркнула она.
В то же время, Супрун заверила, что угрозу можно предотвратить здоровым питанием, физической активностью и выявлением болезни на ранней стадии. Также не следует забывать и о визитах к семейному врачу.
По ее словам, в Украине также очень распространен диабет второго типа, который также можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.
"Для этого надо только следить за своим здоровьем вместе со своим врачом", – призвала Супрун.
Напомним, в январе Госстат опубликовал неутешительные цифры рождаемости и смертности в Украине. Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тыс 579 человек. А вот превышение числа умерших над числом рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.
Смотрите в сюжете "Сегодня", что украинцев становится все меньше.
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