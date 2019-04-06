В Минздраве назвали главного "убийцу" украинцев

Супрун дала рекомендации о том, как избежать болезни, которая грозит смертью

Иллюстрация.

В Минздраве назвали главного "убийцу" украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/d20/5c658dd20cc1b.jpg 2019-04-06T17:25:04+03:00 Украина Супрун дала рекомендации о том, как избежать болезни, которая грозит смертью

Главной причиной смерти украинцев, по данным Минздрава, являются сердечно-сосудистые заболевания. При этом угрозу этих опасных болезней можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Чаще всего украинцы умирают от сердечно-сосудистых заболеваний – почти две третьих всех случаев смерти", – подчеркнула она.

В то же время, Супрун заверила, что угрозу можно предотвратить здоровым питанием, физической активностью и выявлением болезни на ранней стадии. Также не следует забывать и о визитах к семейному врачу.

По ее словам, в Украине также очень распространен диабет второго типа, который также можно предотвратить и лечить без побочных эффектов.

"Для этого надо только следить за своим здоровьем вместе со своим врачом", – призвала Супрун.

Напомним, в январе Госстат опубликовал неутешительные цифры рождаемости и смертности в Украине. Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тыс 579 человек. А вот превышение числа умерших над числом рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что украинцев становится все меньше.

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