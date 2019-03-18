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В Минздраве рассказали, благодаря чему снижается уровень заболеваемости корью

Сегодня, 13:27

В Украине с начала года от осложнений кори умерли 11 человек

Фото: amicopediatra.it
Фото: amicopediatra.it.
В Минздраве рассказали, благодаря чему снижается уровень заболеваемости корью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg Украина В Украине с начала года от осложнений кори умерли 11 человек

В Украине с начала года от осложнений кори умерли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, в течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2 146 человек – 1 044 взрослых и 1 102 ребенка. Всего в период с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболели 30 794 человека – 13 825 взрослых и 16 969 детей.

В Минздраве отмечают, что Львовская область утратила свое антилидерство по уровню заболеваемости корью, а в Винницкой области за 11-ю неделю зарегистрировали почти вдвое меньше новых случаев кори, чем за предыдущую. Именно в этих двух областях продолжаются спецоперации, чтобы повысить уровень охвата прививками и остановить распространение кори, добавили в Минздраве.

"В результате роста уровня вакцинации в большинстве областей еженедельно фиксируется все меньше новых случаев кори. В то же время в 6 регионах показатели растут: в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также Киеве. Именно в Киеве на прошлой неделе зафиксировано больше всего новых случаев кори", – говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что прививки – единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, и добавляют, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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Тег корь

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Источник:

Минздрав

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