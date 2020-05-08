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В Минздраве рассказали, как будут менять план по выходу Украины из карантина

8 мая, 16:13

Денис Беспалов

Возможно снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости

План выхода Украины из карантина, который ранее представил Кабинет министров, будет пересмотрен. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает LB.ua.

По его словам, как и раньше, план будет состоять из пяти этапов.

"Мы будем его (план) пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - сказал он.

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Ляшко допустил, что к 22 мая будет принято решение по работе детских садиков. Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения – в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.

Также главный санврач напомнил, что Кабмин уже ввел ряд ослаблений раньше изначально утвержденного графика.

"Мы возобновили плановые операции, но это не означает, что мы возобновили их на 100%. В первую очередь должны проводиться те операции, которые были запланированы ещё на март-начало апреля. Чтобы некоторые из них не пришлось перенести в ургентные. Также мы перенесли стоматологическую помощь с четвертого этапа на первый. Мы понимаем, что может быть риск инфицирования, но есть предписанные европейской практикой санитарные нормы, и стоматологи, как медики, уверен, будут их придерживаться", – сказал он.

Кроме того, по словам чиновника, также могут быть пересмотрены критерии этапов выхода из карантина.

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"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе – то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", – говорит Ляшко.

Как известно, карантин в Украине продлен до 22 мая, но ряд ослаблений начнут действовать с 11 мая.

Согласно последним данным, в стране подтверждено 14 195 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 706 человек, умер 361.

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