В МВД отчитались об инцидентах и задержанных на мероприятиях ко Дню победы

Грубых нарушений общественной безопасности и правопорядка по состоянию на 12:00 среды, 9 мая, не зафиксировано. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 12:00 во всех регионах государства продолжается около 1250 мероприятий, участие в которых принимают более 365 000 человек. Грубых нарушений публичной безопасности и порядка не зафиксировано", – заверил первый заместитель министра внутренних дел.

Он отметил, что имели место определенные инциденты.

"В отношении десяти лиц составлены админпротоколы по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). Кроме того, в органы полиции доставлены 14 человек за правонарушения, связанные с использованием запрещенной коммунистической тоталитарной символики. Данные лиц устанавливаются", – сказал Сергей Яровой.

Заместитель главы Нацполиции – начальник полиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что правоохранители проводят все необходимые мероприятия и привлекают все силы, чтобы сегодняшний день прошел спокойно.

"Обращаюсь ко всем гражданам не провоцировать ситуацию, не конфликтовать, а в случае выявления запрещенной символики – обращаться к ближайшему полицейскому, который удалит ее, согласно действующему законодательству", – добавил он.

Напомним, в день 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне в усиленный режим несения службы переведены более 27 000 правоохранителей. На боевом дежурстве также находится две тысячи единиц техники.

Ранее в МВД пообещали жестко реагировать на любые попытки дестабилизации 9 мая.

Тем временем в среду, 9 мая, центр Киева перекрыт для движения транспорта по случаю проведения мероприятияй в честь Дня победы.