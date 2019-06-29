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С начала года на украинских водоемах погибли более 600 человек

29 июня, 12:41

Только в июне вода унесла жизни более 300 людей

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве.

С начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Более полутысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что только с начала июня на воде погибли более 300 человек, в том числе 42 детей.

Отметим, что количество утопленников в этом году уже выше прошлогодних цифр. В ГСЧС отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.


Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.                   

Кроме этого, в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.          

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Тег статистика, утопленник, погибшие, Украина, ГСЧС

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