"В надежде на Мир": дети, пережившие ужасы войны написали уникальную картину

Дети Донбасса создали картину о своем детстве и о будущем

Творчество. Ребята создали фон композиции, олицетворяющий их яркое и беззаботное будущее. Фото: fdu.org.ua

"В надежде на Мир": дети, пережившие ужасы войны написали уникальную картину Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b12/749/5cab127491cad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b12/749/5cab127491cad.png 2019-04-09T07:12:00+03:00 Украина Дети Донбасса создали картину о своем детстве и о будущем

Дети, которые видели войну, рисуют мир. Они могут многое рассказать о том, что пережили, но не всегда хватает слов. Поэтому они рисуют. Но не горе, не страх и не боль — они рисуют свои надежды на мир, спокойствие и настоящее детство без звуков взрывов.

Так была создана картина "В надежде на Мир". Ее авторами стали дети, которые пережили ужасы вооруженного конфликта. Все они были участниками проекта Фонда Рината Ахметова "Мирное лето — детям Донбасса" и вместе с известной художницей Дашей Скорубской-Кандинской ребята воплотили на холсте свой мир. Картину представят 10 апреля в Киеве на Отчетном мероприятии Фонда.

Надежда

"В надежде на Мир" — это образ женщины, символизирующий маму, любовь, семью и гармонию. Женщину на картине украшает головной убор с бирюзовыми цветами и драгоценными камнями как ореол чистоты и надежды. Ее написала художница Даша Скорубская-Кандинская, потомок знаменитого художника Василия Кандинского. Дети же создали фон картины — чистый, яркий, открытый, олицетворяющий мирное и беззаботное детское будущее, которого так не хватает этим ребятам. Соавторами полотна стали Лилия Деменкова, Никита Милецкий, Денис и Ева Иванюки. Все они жители городов Донбасса, и им в 2014 году пришлось прожить под обстрелами, увидеть своими глазами взрывы, разрушения, страх взрослых. Даже по прошествии почти пяти лет они вспоминают те дни со слезами и болью.

"Мы сидим в зале с мамой и папой и смотрим телевизор. Мы сидим, и там... Господи... возле нашего дома недалеко падает снаряд, — Лиля Деменкова плачет, рассказывая о том, что ей пришлось пережить. — Я очень хочу вернуться в свой родной город Донецк, к друзьям, хочу, чтобы закончилась война!".

"Мечтаю, чтобы закончились обстрелы, чтобы на земле был мир и я вернулся домой", — солидарен с девочкой Денис Иванюк.

Истории этих детей — пример того, как мечты и стойкость побеждают беду и отчаянье. Художница Даша Скорубская-Кандинская была впечатлена этими рассказами и, вдохновившись искренней детской надеждой на мир, создала вместе с ребятами полотно "В надежде на Мир".

"Вы много насмотрелись на отрицательные эмоции, когда случилась война, когда всем пришлось уезжать. Вспоминать это не хочется, хочется чего-то светлого, мирного", — обратилась Даша к своим ребятам.

И дети согласились поделиться своими мечтами с помощью кисти, краски и холста. Получилась трогательная художественная композиция, способная заставить взрослых задуматься.

Важно знать

Картина олицетворяет собой надежду, радость и счастье. Надежду, которая приходит к жителям Донбасса вместе с помощью Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова уже пятый год помогает людям, которые живут на линии соприкосновения. И рассказывают правду о своей жизни, в том числе с помощью искусства. Их чувства и мысли передает картина "В надежде на Мир", — поведала Юлия Малич, менеджер программ и проектов Фонда Рината Ахметова. — Фонд считает очень важным, чтобы мир знал о детях, переживающих ужасы вооруженного конфликта. Поэтому их истории должны быть не только рассказаны, но и показаны".

Фонд Рината Ахметова системно и масштабно оказывает помощь детям Донбасса, пострадавшим в результате боевых действий. В рамках проекта "Мирное лето — детям Донбасса" 4000 ребят, проживающих в зоне вооруженного конфликта, смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию. Уже в апреле будет открыт прием заявок для детей, проживающих в серой зоне по обе стороны линии соприкоснования, для участия в новом сезоне проекта "Мирное лето — детям Донбасса".

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.