Бывший политик работал не только в Верховной Раде, но и в местном облсовете

Сегодня в Николаеве умер бывший народный депутат Виктор Горбачев.

Об этом со ссылкой на сотрудников одного из магазинов, в котором он был генеральным директором, сообщают "Новости-N".

Экс-политику, который был народным депутатом III-IV созывов (1998-2006 гг.), было 57 лет.

По предварительным данным, умер Горбачев от остановки сердца, когда выходил из подъезда своего дома. Теперь у него остались жена и дочь.

В 1987—1993 годах работал старшим конструктором Матвеевского силикатного комбината. С 1993—1997 — директор, генеральный директор частного предприятия "Новосел"; директор АО "Черноморец", город Николаев. С 1997 — генеральный директор АОЗТ "Магазин № 100".

Политическая карьера началась с 1998 года. Народный депутат Украины III созыва (03.1998-04.2002) от избирательного округа № 127, Николаевская область. IV созыв 04.2002-04.2006 от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец. Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета. Был руководителем фракции НСНУ в Николаевском облсовете.

Напомним, 1 июля стало известно о кончине бывшего народного депутата Владимира Заплатинского. Сообщалось, что экс-политик боролся с тяжелой болезнью и умер в киевской больнице "Феофания".

Также в начале июля стало известно о гибели сына бывшего народного депутата Александра Ржавского, которого нашли в луже крови в цеху его предприятия. Позже его отец раскрыл шокирующие подробности убийства. Особенно показательным, по мнению Ржавского, является активность мобильного телефона, который передвигался и сам запускал программы после смерти Дмитрия.