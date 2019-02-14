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В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО – Турчинов

Сегодня, 16:41

С 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com
Александр Турчинов. Фото: turchynov.com.
В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО – Турчинов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/352/e9c/5c5352e9ce46c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/352/e9c/5c5352e9ce46c.jpg Украина С 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО

Разработка и создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"В разработке нового оружия, новой военной техники мы сразу закладываем стандарты НАТО", - сказал Турчинов на "круглом столе" о государственном военном заказе в четверг в Киеве.

Он отметил, что с 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО; финансирование оборонного сектора с 2014 года увеличилось в 19,5 раза.

При этом Турчинов отметил, что в условиях военного противостояния тот ресурс, которым владеет Украина, пока недостаточен для того, чтобы обеспечить полноценные оборону и безопасность страны.

"Поэтому одним из приоритетов нашего государства – безусловное увеличение валового внутреннего продукта, укрепление национальной экономики, без чего не может развиваться и оборонный комплекс", - сказал он.

По словам Турчинова, нельзя значительно повысить качество украинского вооружения, военной техники без системных инвестиций, системного инновационного ресурса промышленного комплекса.

"Тут, безусловно, надо говорить о реальных проблемах, которые надо решить. Это вопрос и корпоратизации наших государственных оборонных предприятий, модернизации их основных фондов. В комплексе задач также новые технологии подхода к управлению организации работы. Это комплекс задач, которые необходимо решать… именно сегодня", - подчеркнул он, добавив, что не является тайной факт, что в Украине более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные предприятия.

Секретарь СНБО убежден, что существенные изменения в структуре оборонно-промышленного комплекса удастся осуществить только при поддержке Верховной Рады.

Турчинов подчеркнул, что, фактически, в Украине отсутствует "реальная конкуренция как в формировании, так и в выполнении государственного оборонного заказа", в результате чего значительно возрастают коррупционные риски, увеличивается опасность получения некачественной или устаревшей продукции, неоправданно возрастает стоимость оборонной продукции.

Ранее Турчинов заявил, что война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО.

Также мы уже писали о том, как стандарты НАТО изменят украинскую армию.

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Тег Турчинов, НАТО, оружие, СНБО

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Источник:

Интерфакс-Украина

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