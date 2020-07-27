В НСЗУ рассказали, сколько заплатили за больных COVID-19

В апреле - июне были госпитализированы 18 724 пациента с коронавирусной инфекцией

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила медицинским учреждениям за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 2,5 млрд гривен в апреле-июне. Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ после брифинга 27 июля.

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В службе уточняют:

1 млрд 866 млн грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 (на оказание этих услуг были заключены контракты с 241 медучреждением);

481 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи;

101,7 млн грн – медучреждения, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19 (контракты с НСЗУ по этому пакету имеют 929 медучреждений);

48 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации (выплаты от НСЗУ получила 141 больница).

"Всего за апрель-июнь в медучреждения были госпитализированы 18 724 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 3472 получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии", – рассказали в Национальной службе здоровья.

В НСЗУ отмечают, что в бесплатный пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19 в медучреждениях входят:

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тестирование на COVID-19;

лабораторные и инструментальные исследования;

медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО (при необходимости);

медикаментозная терапия и обезболивание (при необходимости);

консультации врачей других специальностей.

В тариф на оплату услуг медучреждений, в которых работают мобильные бригады, включены выезд мобильной бригады к пациенту с подозрением на СOVID-19, осуществления забора материала для тестирования на инфекцию методом ПЦР и доставка этого материала в лабораторию.

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Напомним, что Кабинет министров добавил 2,3 млрд грн на медреформу. На эту сумму дофинансируют больницы и добавят деньги на экстренную помощь, лечение инсультов и инфарктов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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