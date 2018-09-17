В Одессе арестован "тролль"-сепаратист

Сегодня, 20:26

Правоохранители разоблачили агитатора, который распространял через социальные сети материалы антиукраинского характера

Фото: facebook.com/sbu.odessa
Фото: facebook.com/sbu.odessa

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе агитатора, который распространял через социальные сети материалы антиукраинского характера.

"Правоохранители установили, что житель областного центра популяризировал на личных страницах в соцсетях террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства", – сообщают в пресс-службе СБУ Одесской области.

В ходе обысков дома у 26-летнего онлайн-сепаратиста были обнаружены мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность. Помимо того, у него нашли магазин к пистолету "ТТ" и пакеты с каннабисом.

На данный момент он был задержан за нарушение статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, кроме того агитатору предъявлены подозрения нарушении статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и идет досудебное следствие.

Напомним, что ранее в мае в Одессе была задержана местная жительница, которая распространяла в соцсетях антиукраинские материалы.

Также мы писали о том, что в Киеве СБУ сумело заблокировать фабрику кремлевских ботов.

Кроме того, сообщалось о том, что пособницу боевиков так называемой "ДНР" из Запорожской области приговорили к 8 годам лишения свободы.
сепаратизм, тролли

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе арестован "тролль"-сепаратист". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: pixabay.com

Жительница Донбасса помогала боевикам переоформлять "отжатые" квартиры

20 Марта, 12:18

Дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка

Донбасс

Фото: pixabay.com

На Донбассе поймали информатора боевиков - предателю светит 15 лет

7 Июня, 13:10

Злоумышленник собирал и передавал информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ на территории Луганской области
Загрузка...

Одесса

Фото: facebook.com/solomiia.bobrovska

Скандал с "Новороссией" под Одессой: на украинском курорте транслируют телеканалы боевиков

7 Июня, 12:38

Администрация отеля в Затоке признала факт трансляции запрещенных каналов, однако виновными себя не считают

Украина

Задержанный "депутат". Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

"Депутата"-предателя из Евпатории взяли под стражу

6 Апреля, 00:48

Суд в Херсонской области удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым об избрании меры пресечения задержанному "депутату" незаконно созданного Евпаторийского горсовета

Крым

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Депутат-предатель из Евпатории пойман на границе с оккупированным Крымом

3 Апреля, 17:20

Во время незаконной аннексии Крымского полуострова бывший депутат принимал активное участие в захвате административных зданий

Другие регионы

Фото: пресс-центр СБУ

В Черкасской области разоблачили пропагандистку "русского мира"

31 Мая, 13:18

СБУ и Нацполиция задержали женщину, распространявшую сепаратистские материалы
Загрузка...