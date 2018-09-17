В Одессе арестован "тролль"-сепаратист

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе агитатора, который распространял через социальные сети материалы антиукраинского характера.

"Правоохранители установили, что житель областного центра популяризировал на личных страницах в соцсетях террористические организации "Л/ДНР". Также злоумышленник размещал сепаратистскую агитацию для пропаганды идей относительно изменений незаконным способом административно-территориального устройства нашего государства", – сообщают в пресс-службе СБУ Одесской области.

В ходе обысков дома у 26-летнего онлайн-сепаратиста были обнаружены мобильные гаджеты с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность. Помимо того, у него нашли магазин к пистолету "ТТ" и пакеты с каннабисом.

На данный момент он был задержан за нарушение статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, кроме того агитатору предъявлены подозрения нарушении статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и идет досудебное следствие.

Напомним, что ранее в мае в Одессе была задержана местная жительница, которая распространяла в соцсетях антиукраинские материалы.

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Кроме того, сообщалось о том, что пособницу боевиков так называемой "ДНР" из Запорожской области приговорили к 8 годам лишения свободы.