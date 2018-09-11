В Запорожской области суд приговорил пособницу боевиков к 8 годам тюрьмы

Суд в Запорожской области вынес приговор пособнице боевиков так называемой "ДНР". Женщина проведет за решеткой восемь лет. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в 2014 году женщина присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования, она принимала активное участие в боевых действиях против украинских военных. Кроме того, пособница боевиков собирала сведения о личном составе и позициях военной техники ВСУ в Мариуполе и Волновахе. Также женщина через социальные сети проводила активную антиукраинскую пропаганду.

"По материалам СБУ Приазовский районный суд Запорожской области признал союзницей террористов виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно", – рассказали в СБУ.

Не так давно, правоохранители Объединенных сил разоблачили и задержали несовершеннолетнего участника незаконного вооруженного формирования "ДНР", который патрулировал улицы города Часов Яр с автоматом.

Напомним, в Славянске Донецкой области задержали 46-летнюю местную жительницу, которая во время оккупации города пророссийскими войсками работала на террористов. За сотрудничество с террористами женщине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.