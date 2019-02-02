В Одессе накрыли банду торговцев оружием: один оказался боевиком "ДНР"
У одного из злоумышленников нашли военный билет, выданный т.н. "министерством обороны ДНР"
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Заказчиков они подыскивали через Интернет", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали факт реализации пистолета Макарова с патронами и ручной осколочной гранаты с запалом.
Троих участников группировки правоохранители задержали в Одессе по месту их жительства. Во время обысков у фигурантов дела изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переделки оружия, а также расфасованные наркотические вещества общим весом 600 граммов.
У одного из злоумышленников изъят военный билет, выданный т.наз. "министерством обороны ДНР". Сейчас проверяется его причастность к преступлениям, совершенным в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".
Задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия для установления всех участников группировки.
Ранее торговцев оружием поймали во Львовской области. Злоумышленники переделывали стартовые пистолеты в боевые и реализовывали их по 6-7 тысяч гривен за единицу.
Кроме того, в октябре 2018 года в Днепре полиция изъяла у мужчины оружие, которое он возил из зоны ООС.
Также сообщалось, что в Хмельницкой области работники полиции и СБУ, с помощью бойцов спецподразделения КОРД, задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным оружием.
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