В полиции объяснили, как уменьшить число конфликтов между водителями и патрульными

В законодательстве должны быть четко указаны права и обязанности водителя и полицейского, считает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Об этом он рассказал 6 ноября на обсуждении проекта "Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине" во время заседания группы институциональных партнеров по обеспечению соблюдения Правил дорожного движения.

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По его словам, на сегодня в законодательстве есть ряд моментов, по которым между водителями и полицейскими возникают конфликты на дорогах.

"Кто-то скажет, что это лишь расширение полномочий полиции, но это не так. Речь идет об установлении четких правил, когда водители и полицейские знают, что можно только так и никак иначе. А так на дороге водитель предъявил удостоверение, потом забрал обратно. Позже полицейский хочет записать данные водителя для, например, постановления, а водитель не показывает документы, поскольку, по его словам, нигде не прописано, что он должен показывать их дважды. Вот они сорок минут спорят. Поэтому должны быть четкие правила", – объяснил Билошицкий.

Ранее мы сообщали о том, что в Днепре пьяный ранее судимый мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел 7 октября во время празднования Дня защитника Украины и 75-й годовщине освобождения города.

Также мы писали о том, что в Черновцах напали на женщину-полицейского. Инспектор патрульной полиции, пытаясь успокоить нетрезвую компанию, получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

А в Черкассах местный житель, который находился в здании полиции, напал на полицейских с ножом.