В Полтавской области около детсада поселились ужи

Ужи находятся в Красной книге, поэтому уничтожать их нельзя, однако родители детей крайне обеспокоены

В подвале одного из детских садов Полтавской области обнаружили несколько гнезд змей. Несколько недель назад змея заползла прямо в спальню к детям.

Теперь воспитатели перед каждой прогулкой рассказывают маленьким подопечным, что следует делать при встрече со змеями.

Змеи поселились возле детского сада уже давно, однако в таком количестве они появились тут только этой весной. Они не ядовиты, однако в случае опасности – вполне могут укусить. Ужи находятся в Красной книге, поэтому уничтожать их нельзя, однако родители детей крайне обеспокоены.

Змеи проживают не только на территории детсада, а и возле школы и сельсовета.

Напомним, во Львовской области активизировались змеи. 2 мая в реанимацию после укусов пресмыкающихся попали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.

Также в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего ребенка доставили в больницу.