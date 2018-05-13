В Полтавской области около детсада поселились ужи

Сегодня, 00:27

Ужи находятся в Красной книге, поэтому уничтожать их нельзя, однако родители детей крайне обеспокоены

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В подвале одного из детских садов Полтавской области обнаружили несколько гнезд змей. Несколько недель назад змея заползла прямо в спальню к детям.

Теперь воспитатели перед каждой прогулкой рассказывают маленьким подопечным, что следует делать при встрече со змеями. 

Змеи поселились возле детского сада уже давно, однако в таком количестве они появились тут только этой весной. Они не ядовиты, однако в случае опасности – вполне могут укусить. Ужи находятся в Красной книге, поэтому уничтожать их нельзя, однако родители детей крайне обеспокоены. 

Змеи проживают не только на территории детсада, а и возле школы и сельсовета. 

Напомним, во Львовской области активизировались змеи. 2 мая в реанимацию после укусов пресмыкающихся попали три человека.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.

Также в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего ребенка доставили в больницу.
дети, Полтава, укус, змеи

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"Сегодня"

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