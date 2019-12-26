В Припяти появилась новогодняя елка с будильниками и фотографиями из прошлого

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

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В Припяти впервые после Чернобыльской катастрофы 1986 года установили новогоднюю елку. Все 47 тысяч жителей города, находящегося в 3 км от Чернобыльской АЭС, были отселены 33 года назад и с тех пор Припять пребывает в запустении, въезд в город охраняется.

За десятилетия запустения город покрылся лесом, но центральная площадь у дворца культуры "Энергетик" и сейчас выглядит аккуратно. На ней и появилась искусственная лесная красавица.





Хотя рядом живой хвойной растительности достаточно. Лес буквально врастает в город, деревья, особенно хвойные и тополя, растут везде, где нет асфальта.

Украсить елку в центр Припяти приехали бывшие местные жители. Сейчас они живут в одном из самых молодых городов Украины – Славутиче, но до 1986-го они жили и работали в Припяти. Наталья Николаевна прожила в Припяти с 1977 до 1986-го. Вспоминает случай, который произошел с городской елкой за год до Чернобыльской трагедии:

"За год до аварии, в 1985 поставили елку. Снег был, метель, и она упала, вместе с игрушками, со всем. Мы когда со знакомыми собирались, говорили, что это какой-то знак", – вспоминает Наталья Николаевна.

Место работы Натальи Николаевны было совсем рядом с центральной площадью. Кафе "Припять" находилось на городском причале. В разговоре женщина тут же вспоминает, что рядом находился хороший кинотеатр, хотя она не была здесь целых 33 года и местность преобразилась не в лучшую сторону.

"После аварии не была здесь ни разу. Раньше мы плакали, когда встречались со знакомыми. Уезжали кто в чем. Сейчас не каждый может понять, как это – в чем ехали, то и забирали. У моего мужа родители в Полтавской области, мы туда уехали после аварии", – вспоминает женщина.

"Осторожнее там, не плюхнитесь в бассейн! Там опасный уровень радиации", – предупреждает нас сопровождающий. По черной глади воды в чаше бывшего фонтана-бассейна моросит дождь. В этой локации непросто узнать самое популярное место для летних вечеринок прошлых лет.

Перед аварией здесь зарождался украинский рейв. Бывший местный житель Владимир положил под елку пластинки – 35 лет назад он проводил на этом месте дискотеку "Эдиссон" – невероятно смелое, по меркам СССР, мероприятие.

Напомним, ранее сообщалось, что ​​Чернобыльскую зону отчуждения только за восемь месяцев этого года посетил 74 671 человек. Как известно, Украина будет продвигать на международном туристическом рынке новое направление "Безопасный Чернобыль".

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, безопасны ли нелегальные чернобыльские туры.

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