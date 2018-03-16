В рабство — по объявлению: чем опасна работа за границей

Все чаще украинцы оказываются жертвами псевдоработодателей, сулящих баснословные заработки за работу курьера, или официанта за границей. На деле же доверчивых людей незаконно вывозят в соседние страны, где заставляют зарабатывать проституцией или контрабандой. "Сегодня" выяснила, как не угодить на крючок мошенников.

Так, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми пресекли деятельность группировки из четырех человек, которые два года вербовали людей в Днепропетровской области для работы за границей. Объявления, сулящие зарплату в $2000 за работу курьера, мошенники клеили в общественных местах. Ну удочку попались девять человек, которых уже за границей принуждали торговать наркотиками.

Доски объявлений действительно пестрят заманчивыми предложениями. В одном из объявлений танцовщицам обещают платить минимум $1200 за работу по вечерам. "Это шоу-балет, танцевать нужно в стиле гоу-гоу. Жилье предоставляют, кормят. Если девочка очень красивая, могут отправить работать в Южный Китай, но там очень жесткие критерии отбора. Работа легальная, никто никого ни к чему не принуждает", — уверяет работодатель.

Однако эксперты советуют быть начеку, тщательно изучать предложения и выяснять как можно больше подробностей у рекрутера: оформляют ли страховку, рабочую визу. С опаской стоит относиться и к большим гонорарам.

"Мы, например, сотрудничаем с работодателями, у которых зарплаты на несколько порядков выше, чем в Украине. Если это не IT-сфера и программирование, возможно, первый признак обмана — завышенные зарплаты. Потому что на очень высокие гонорары берут высококвалифицированных специалистов. В числе исключений — узкопрофильные технологи, которых действительно берут на высокие зарплаты. Чтобы хорошо устроиться, стоит объективно оценить собственную квалификацию, и проанализировать, действительно ли требуемые навыки могут так высоко оплачивать за рубежом", — рассказала "Сегодня" замдиректора рекрутинговой компании Оксана Сергун.

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