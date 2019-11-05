Украинцам хотят разрешить делать самогон: детали законопроекта

/ Фото: Flickr

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Украинцам хотят разрешить гнать самогон для себя (не на продажу), конструировать и хранить самогонные аппараты, не пряча все это от полиции. Такой законопроект (№2371) на днях внесла в Верховную Раду группа из шести нардепов от партии большинства. Проект закона вызвал неоднозначную реакцию у украинцев. Одни – одобряют инициативу, другие – критикуют, мол, сейчас это не самое важное в стране дело, которым должны заниматься в Раде. Третьи же спрогнозировали, что продавцы алкоголя почувствуют невиданную свободу для своей деятельности.

Один из авторов законопроекта, нардеп Игорь Фрис, отмечает, что таким образом новый парламент борется с коррупцией.

"Давно пора было это сделать. В Кодексе об админнарушениях есть статья, в которой говорится, что за самогоноварение и изготовление самогонных аппаратов без цели их продажи положен штраф от 51 до 170 грн. Новый законопроект исключит эти нормы. Это происходит потому, что за 2018 год эта статья применялась 197 раз. За целый год к админответственности были привлечены 80 человек по всей стране. Но коррупционная составляющая при всем этом достаточно высокая, ведь недобросовестные сотрудники могут обогащаться, не привлекая к ответственности виновных", – говорит Игорь Фрис.

"Сумма штрафа несоизмерима с теми усилиями, которые прилагаются для решения вопроса по сути. Судьи тратят время, иногда такие дела рассматриваются на протяжении трех заседаний. Знаю, что в других странах приветствуется, если человек что-то производит для себя", – добавляет нардеп.

По словам Фриса, нынешняя норма о "самогоноварении для себя" является и дискриминационной.

"За изготовление пива, вина, наливок и прочих авторских напитков нет никакой ответственности. А за самогон – есть".

Как мы выяснили, на сайтах бесплатных объявлений есть десятки предложений не только о продаже самогонных аппаратов, но и даже об их обслуживании. Цены на них колеблются от 800 грн до 4400 грн.

Следить за тем, чтобы народ не продавал самогон, по-прежнему будет обязана полиция.

"Нам интересны продавцы самогона, но не те, кто его производит для себя. На последних мы давно и так не обращаем особого внимания. А вот к продавцу может придти полицейский под видом гражданского, сделать оперативную закупку, а порой и не одну, чтобы иметь веские доказательства вины продавца", – рассказал нам один из участковых, в компетенции которого борьба с самогоноварением.

Напомним, 8 лет назад в Раде регистрировали идентичный законопроект, но он не набрал и 40 голосов из необходимых 226.

Кроме того, не так давно новости "Сегодня" рассказывали, как правильно употреблять спиртные напитки. Смотрите в сюжете:

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