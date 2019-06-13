В России прокомментировали возможность восстановления Украиной ядерного потенциала

Украина является участником Ракетного договора вместе с РФ и США, но он истекает в августе

Фото: facebook.com/rvsn.press.

В России считают, что Украина не должна восстанавливать ядерный потенциал даже после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, участников которого является. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, любые планы по разработке ядерных ракет Украиной станут посягательством на основы современного миропорядка.

"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", – сказал Рябков.

Дипломат отметил, что разговоры в Украине о воссоздании ядерного оружия "свидетельствуют о посягании на миропорядок".

Как сообщали новости "Сегодня", советник президента Украины по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин оценил вероятность восстановления ядерного потенциала Украины. Он считает, что ядерное оружие не помогло бы Украине защитить Крым в 2014 году, а если его снова начать производить, то это больно ударит по стране.

А тем временем, как рассказывал ранее сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, в связи с распадом Договора о РСМД Россия может развязать Украине руки в создании ракет. Проблема с крахом Договора может обернуться выгодой для украинских военных, считает он.

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