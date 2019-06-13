Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В России прокомментировали возможность восстановления Украиной ядерного потенциала

13 июня, 06:29

Украина является участником Ракетного договора вместе с РФ и США, но он истекает в августе

Фото: facebook.com/rvsn.press
Фото: facebook.com/rvsn.press.

В России считают, что Украина не должна восстанавливать ядерный потенциал даже после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, участников которого является. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, любые планы по разработке ядерных ракет Украиной станут посягательством на основы современного миропорядка.

"Даже с учетом неизбежного прекращения действия и существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа и, соответственно, с исчезновением обязательств, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, даже после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия", – сказал Рябков.

Дипломат отметил, что разговоры в Украине о воссоздании ядерного оружия "свидетельствуют о посягании на миропорядок".

Как сообщали новости "Сегодня", советник президента Украины по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин оценил вероятность восстановления ядерного потенциала Украины. Он считает, что ядерное оружие не помогло бы Украине защитить Крым в 2014 году, а если его снова начать производить, то это больно ударит по стране.

А тем временем, как рассказывал ранее сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, в связи с распадом Договора о РСМД Россия может развязать Украине руки в создании ракет. Проблема с крахом Договора может обернуться выгодой для украинских военных, считает он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Украина, ядерное оружие, Рябков

Вы сейчас просматриваете новость " В России прокомментировали возможность восстановления Украиной ядерного потенциала". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

30 мая, 00:59

Имеется в виду нарушение Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН в 1996 году

Трамп заявил, что США пытаются предотвратить появление ядерного оружия у Ирана

1 июня, 01:31

Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире

ООН: Угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой

22 мая, 03:57

Cитуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США

Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

3 мая, 19:54

Договор о запрещении ядерного оружия не способствует разоружению, – заявили в Москве

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Когда у человека наступает старость

5 самых полезных фруктов для сердца

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Голкипер забил победный гол в ворота сборной России U-20

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Ученые выяснили, в каком возрасте человек становится взрослым

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь