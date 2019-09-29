В России тысячи уголовных дел против украинцев: брат экс-узника Кремля раскрыл детали

/ Фото: Flickr

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7 сентября вся Украина с ожиданием и затаенной тревогой приникла к экранам телевизоров. В этот день состоялся обмен украинских заложников, до этого неоднократно откладывавшийся и срывавшийся по тем или иным причинам.

Сайт "Сегодня" обратился к руководителю одной из них, общественной организации "Объединение родственников политических узников Кремля" Игорю Котелянцу (брату узника Кремля Евгения Панова) с просьбой рассказать, как боролись за освобождение политзаключенных их родные все эти годы.

Игорь Котелянец работает исключительно с политическими заключенными. Но ему приходилось отказывать родным людей, которые приходят к вам по причине, что их арест политически не мотивирован.

"Есть дела – их тысячи – против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики. Например, в рамках торговли людьми. В рамках вербовки какой-то. Например, есть громкие дела, может быть, вы о них слышали. Схема работает следующим образом: россияне размещают в метро в Киеве объявления о том, что требуются курьеры на большую зарплату. Когда люди приезжают в РФ, оказывается, что нужно делать "раскладки" наркотиков. Кому-то об этом даже не говорят: дают пакет, человек везет его. Если человек отказывается, ему начинают угрожать и уже никуда не отпускают. И есть факты, что после ареста предлагали сотрудничество: или ты едешь воевать в "ЛНР-ДНР", или получаешь максимальный срок", – отметил Котелянец.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Родные на очередность обмена влиять не могут": интервью с братом узника Кремля".

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