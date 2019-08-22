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В Славянске все первоклассники будут учиться только на украинском языке

22 августа, 12:31

Еще в прошлом году в городе было два класса с русским языком обучения.

Фото Славянские ведомости

Фото Славянские ведомости

С этого года в Славянске Донецкой области не осталось классов, где бы языком обучения был русский. Об этом местным СМИ рассказала заместитель руководителя отдела образования Славянского городского совета Марина Хохлова.

В местном отделе образования подчеркнули, что именно этого требует закон. Однако, в городе были родители, которые выражали свое недовольство тем, что русскоязычных классов уже нет.

"Даже исходя из экономической целесообразности это стало не выгодно. И после начальных классов образование все равно будет на государственном языке", – отметила заместитель начальника отдела образования.

На сегодня местный отдел образования закупает учебники и дидактические материалы на украинском языке, и не имеет смысла тратить средства на закупку учебников напечатанных на русском языке.

Напомним, ранее сообщалось, что государство вложило в Новую украинскую школу уже почти семь миллиардов гривен.

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Источник: Славянские ведомости

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