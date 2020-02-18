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В среду будет очень тепло: синоптик рассказала, где ждать до +10

18 февраля, 12:39

Хоть синоптик и обещает теплую погоду, но подует прохладный ветер

/ Фото: PxHere

В Украине 19 февраля ожидается довольно теплая погода и практически без осадков, временами даже будет выходить солнце. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет преобладать сухая воздушная масса с солнечными прояснениями. Разве что в районе Приазовья существует вероятность незначительных дождей, а в Карпатах пролетит пара снежинок.

"Ветер с юго-западного перейдет на северо-западный, поэтому немного и посвежеет воздух, будет небольшим, максимум умеренным. Температура воздуха ближайшей ночью около нуля, на востоке до 3-5 градусов мороза. Завтра днем ​​в большинстве областей Украины ожидается 3-9 градусов тепла, на юге до +10 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ​​ожидается около 5-6 градусов выше нуля. Ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

В тренде
До 12 градусов тепла и лавины в Карпатах: синоптики дали прогноз на 18 февраля (карта)
Фото: PXhere

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем Европу на днях серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробней смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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