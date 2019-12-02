В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке: появились фото

В Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке. Богослужение провели в храме святителя и чудотворца Николая иерархи Православной церкви Украины.

"1 декабря, в воскресный день, в светлом храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле, впервые на украинском языке совершилась Божественная литургия иерархами Православной Церкви Украины: митрополитом Луцким и Волынским Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается Украинский общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна, старшего преподавателя Киевской православной богословской академии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в богослужении участвовала украинская община Стамбула, а также – заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и Генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

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"6 лет назад, во время Революции Достоинства, наша Церковь открыла свои двери, чтобы защитить свой народ от насилия и лжи. И за эти годы мы убедились, как много делает вера и правда. И то, о чем несколько лет назад мы могли только мечтать – сегодня уже реальностью. Можно было бы представить 28 или даже 6 лет назад, что сейчас мы здесь, в этом святом константинопольском храме, все вместе – украинцы, греки, болгары, все дети единой Христовой Церкви – будем молиться и совершать литургию? Поэтому мы благодарим Бога, благодарны и Вселенского Патриарха за все благодеяния для Украины. Пусть в дальнейшем Господь помогает расти и укрепляться Украинской Церкви, всей Вселенской Христовой Церкви, и пусть Он оберегает нас на этом пути, чтобы мы шли уверенно путем правды к победе над грехом и злом", – сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

Кроме того, епископ Галикарнасский Адриан от имени Вселенского Патриарха поздравил украинскую общину Стамбула.

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"Украинский народ очень набожный и близкий к Богу, и является честью для всех нас то, что мы здесь вместе верны детьми Вселенской Патриархии", – отметил епископ.

Ранее мы сообщали, что в Днепре появится два новых храма Православной церкви Украины.

Напомним, что торжественное вручение Украине томоса об автокефалии Православной поместной церквисостоялось 6-7 января в Стамбуле. Участие в церемонии принимали Вселенский патриарх Варфоломей, на тот момент президент Петр Порошенко и глава ПЦУ Епифаний.

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