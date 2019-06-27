В студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" состоятся дебаты Тимошенко и Вакарчука

В эфире ток-шоу обсудят вопросы пенсий и расскажут, кому и на сколько поднимут выплаты уже в июле

Фото: Сегодня

В пятницу, 28 июня, в 19:50 в эфире телеканала "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор". Гостями студии станут лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Дискуссия между кандидатами в депутаты пройдет в формате дебатов по следующим вопросам: старые-новые лица в командах, медицинская реформа – продолжать или отменить, украинские традиционные семейные ценности против свободных европейских традиций (в контексте Марша равенства, который прошел в Киеве 23 июня, и дискуссий о легализации однополых браков).

Кроме того, в эфире ток-шоу обсудят вопросы пенсий и расскажут, кому и на сколько поднимут выплаты уже в июле.

Не останется без внимания и ситуация с трудовой миграцией: журналисты расскажут, сколько украинцев решили вернуться с заработков после выборов Президента, и подсчитают разницу в зарплате украинцев в Польше и в Днепропетровской области.

Вместе с тем, кандидатам в депутаты в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Как сообщалось, канал "Украина" возобновил показ ток-шоу "Главная тема. Выбор".

В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, пройдут дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В целом, в эфир запланированы 7 выпусков и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта. В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент.



В пятницу, 21 июня гостями ток-шоу "Главная тема. Выбор". были экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Ток-шоу "Главная тема. Выбор" по пятницам в эфире телеканала "Украина"!

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