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В Таиланде украинского туриста бросили за решетку по подозрению в хакерстве

2 декабря, 21:25

К спасению мужчины подключилось Министерство иностранных дел Украины

Фото: Facebook/Екатерина Ярмак

Фото: Facebook/Екатерина Ярмак

В Бангкоке (Таиланд) в воскресенье, 1 декабря, задержали гражданина Украины Дениса Ярмака по подозрению в хакерстве в пользу США.

По словам его сестры Екатерины, на данный момент мужчина находится в тюрьме для туристов.

Украинцу выдвинули обвинения о соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США.

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В Таиланд Денис с супругой отправился в свадебное путешествие, но уже на выезде из страны украинца задержали.

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К спасению мужчины подключилось Министерство иностранных дел Украины.

"Вариантов развития событий три: первый – Дениса отпускают, так как на территории Таиланда он не совершал никаких преступлений и он летит в Украину, второй – решением суда его экстрадируют в США по сомнительным обвинениям сразу после суда, третий – принимается решение о его экстрадиции в Штаты, с отсрочкой исполнения на два месяца ( в этот период он находится в Таиланде, под присмотром органов, но не в тюрьме с возможностью обжалования принятого решения)", – написала Екатерина на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что в США гражданину Украины инкриминируют обвинения в кибератаках и мошенничестве, но за признание вины с 34-летнего Федора Гладыря снимут часть других подозрений. Нынешние обвинения грозят украинцу сроком заключения в 25 лет, а в случае, если бы он не пошел на сделку с американской Фемидой, то мог бы получить и пожизненное. По словам защитника Аркадия Буха, объявление приговора Гладырю ожидается в 2020 году.

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США Таиланд мошенничество украинцы обвинения тюрьма хакер арест

Источник: Сегодня

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