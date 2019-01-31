В Тернопольской области "приятель" обокрал хозяина дома после застолья

Вор вынес из дома "заначку" и техники на 42 тысячи гривен

фото: Pixabay. Фото: Pixabay

В Тернопольской области "приятель" обокрал хозяина дома после застолья //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg 2019-01-31T16:36:00+02:00 Украина Вор вынес из дома "заначку" и техники на 42 тысячи гривен

После совместного застолья житель Тернополя обокрал жилище хозяина дома на общую сумму почти 42 тысяч гривен, сообщают в Нацполиции.

Вечером потерпевший встретил давнего приятеля с его знакомым. Они решили отпраздновать встречу и направились к мужчине домой. Во время совместного застолья хозяин перебрал с алкоголем и уснул. Этим воспользовался 43-летний гость: он обшарил комнату, нашел тайник и похитил 1000 канадских долларов. Кроме того, злоумышленник присвоил себе телевизор и ноутбук Acer. Когда пострадавший проснулся, гостей и ценностей в доме уже не было.

Правонарушитель сознался в содеянном, но оказалось, что всю технику он уже отдал в ломбард.

Уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

За преступление виновнику грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов (850 грн) или до двух лет исправительных работ, либо три года лишения свободы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Запорожье ранее судимый мужчина обокрал частный дом. 24-летнего парня задержали сразу после кражи. Подозреваемый проник в частный дом по переулку Модельному и вынес оттуда всю технику.

Также в Николаевской области два злоумышленника обокрали дом местного депутата на Кинбурнской косе, завладев оружием, автомобилем и другими ценностями. Оказалось, что "на подвиги" потянуло супружескую пару, которую депутат нанял для ухода за домашними животными в хозяйстве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области "приятель" обокрал хозяина дома после застолья". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...