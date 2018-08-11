В Тернопольской области упал самолет – пилот погиб

Сегодня, 10:38

После падения аппарат загорелся

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Тернопольской области недалеко от села Пановцы Борщевского района упал легкомоторный самолет. В результате инцидента пилот погиб. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"10 августа в 22.46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот", – говорится в сводке за прошедшие сутки на сайте ведомства в субботу утром.

В информации отмечается, что причина падения устанавливается.

Ранее сообщалось, что боевой вертолет Apache разбился во время тренировочного полета в Израиле, один пилот погиб, второй пострадал.

Ранее в США легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек. Никто из находившихся на стоянке не пострадал. Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Когда произошла авария, самолет направлялся в аэропорт. Экипаж воздушного успел объявить о чрезвычайной ситуации на борту до того, как самолет рухнул землю.
авария, самолет, Тернополь, пилоты

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Источник:

Интерфакс

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