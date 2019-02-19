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В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Фото: AFP
В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/55e/b53/5c655eb533189.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/55e/b53/5c655eb533189.png Украина Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Нардепы хотят поменять систему уголовных наказаний в Украине и отказаться от фиксированного максимального тюремного срока, сделав его неограниченным. "Сегодня" разобралась, чего хотят парламентарии и есть ли шанс у их инициативы.

Депутатами зарегистрирован законопроект об усилении ответственности за несколько преступлений, совершенных одновременно. В пояснительной записке отмечается: сегодня суд "назначает наказание путем поглощения менее строгого более строгим". То есть, если человека обвиняют по двум статьям и наказание по первой — 7 лет тюрьмы, а по второй — 12 лет, то максимальный срок, который ему грозит, составит 12 лет. Кроме того, по законам Украины, наказание не может превышать 15 лет (исключения — пожизненные сроки). По мнению авторов инициативы, это несправедливо.

Парламентарии предлагают взять на вооружение американскую систему, где сроки за отдельные преступления одного человека складываются и могут достигать 300 лет и более. К примеру, в 2010 году в Севастополе случилась резонансная история — молодой человек ограбил сразу 200 квартир. Сегодня по закону его осудили бы максимум на 12 лет. Новая инициатива предполагает, что за каждую отдельную он получил бы срок до 8 лет. То есть суммарно — 1600 лет тюрьмы.

По словам юриста Дины Дрыжаковой, у такой инициативы есть свои минусы и плюсы:

"С одной стороны, если брать во внимание воспитательную сторону совершившего преступление, можно говорить, что эта система приемлема. Если говорить о правде жизни, то тюрьмы переполнены, и увеличение срока пребывания тяжело будет воплотить в жизнь".

Адвокат Иван Либерман считает, что в теории любую систему можно применить в Украине.

"Но для этого придется внести правки в уйму документов — Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и даже в Уголовно-исполнительный кодекс, о котором вообще мало кто знает и вспоминает", — добавляет правозащитник.

Наконец, по мнению политолога Игоря Петренко, проект в ближайшем времени вряд ли станет законом.

"Такой вопрос, учитывая количество нормативных актов, которые нужно будет поменять, вряд ли решится быстро. А сейчас, в преддверии выборов, парламент тем более не сможет этим заняться. Но, как элемент запуска публичной дискуссии, это хороший вариант. Требуется предметное обсуждение среди профессионалов. Последний пример: Виктору Януковичу вынесли два приговора, один — на 12 лет, другой — на 13. Получил он 13, хотя по предложенной системе суд мог назначить 25", — резюмирует эксперт.

Приговор-рекорд: триста тысяч лет

Хотя практика суммирования сроков ассоциируется с системой США, рекордный срок вынесли в Испании. В 1972 году почтальона Габриэля Марча Грандоса приговорили к 384 912 годам тюрьмы. За время работы он уничтожил почти 43 тыс. писем из-за того, что не хотел их доставлять. По испанским законам за каждый испорченный документ он получил 9 лет тюрьмы. Тюремный срок Грандоса попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, что нужно знать о новых правках к Уголовному кодексу о "согласии на секс"

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Тег наказание, уголовно-процессуальный кодекс, сроки

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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