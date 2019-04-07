В Украине будут по-другому выдавать водительские удостоверения

Нововведения направлены на усиления контроля работы автошкол

Фото: Pixabay

В Украине будут по-другому выдавать водительские удостоверения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9f2/867/5ca9f28674dbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9f2/867/5ca9f28674dbe.jpg 2019-04-07T15:53:00+03:00 Украина Нововведения направлены на усиления контроля работы автошкол

Кабмин изменил ряд постановлений, связанных с выдачей водительских прав, подготовкой водителей и аккредитацией автошкол. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Отмечают, что введут новшества в течение полугода. Главными нововведениями являются следующие:

- Сдачу экзаменов по ПДР и навыках управления транспортом будут фиксировать на видео: "Видеофиксация процесса составления теоретического экзамена уже реализована в сервисных центрах МВД нового образца. Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет установлено в каждом экзаменационном авто".

- Сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом станет невозможно.

- Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократится до двух лет.

- Без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность, получить или обменять водительское удостоверение станет невозможно.

"В процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств введен электронный обмен информацией", - сообщает пресс-служба.

"Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие", – отметили в МВД.

Эти нововведения призваны усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей.

Также возможна передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры по местонахождению заведений.

"Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе", – подытожили в пресс-службе.

Напомним, мы сообщали, что осенью Кабмин предложил разрешить водителям при управлении транспортным средством не иметь при себе удостоверение и страховой полис . В то же время, иностранные граждане и водители военных транспортных средств по-прежнему обязаны будут иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.

Также инициатива Кабмина и общественности "Вместе против коррупции" представила новую модель сдачи экзаменов.

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