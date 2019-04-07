В Украине будут по-другому выдавать водительские удостоверения
Нововведения направлены на усиления контроля работы автошкол
Кабмин изменил ряд постановлений, связанных с выдачей водительских прав, подготовкой водителей и аккредитацией автошкол. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.
Отмечают, что введут новшества в течение полугода. Главными нововведениями являются следующие:
- Сдачу экзаменов по ПДР и навыках управления транспортом будут фиксировать на видео: "Видеофиксация процесса составления теоретического экзамена уже реализована в сервисных центрах МВД нового образца. Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет установлено в каждом экзаменационном авто".
- Сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический – в другом станет невозможно.
- Срок действия свидетельства об окончании автошколы сократится до двух лет.
- Без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность, получить или обменять водительское удостоверение станет невозможно.
"В процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств введен электронный обмен информацией", - сообщает пресс-служба.
"Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие", – отметили в МВД.
Эти нововведения призваны усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей.
Также возможна передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры по местонахождению заведений.
"Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе", – подытожили в пресс-службе.
Напомним, мы сообщали, что осенью Кабмин предложил разрешить водителям при управлении транспортным средством не иметь при себе удостоверение и страховой полис . В то же время, иностранные граждане и водители военных транспортных средств по-прежнему обязаны будут иметь при себе водительское удостоверение соответствующей категории.
Также инициатива Кабмина и общественности "Вместе против коррупции" представила новую модель сдачи экзаменов.
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