В Украине хотят отменить согласие на обработку персональних данных

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что на заседании правительства был одобрен законопроект об отмене в Украине документа на согласие обработки персональных данных украинцев. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что в любых госучреждениях, в школах, в больницах украинцам подсовывают документ для согласия на обработку персональных данных. И это далеко не полный список учреждений, где его приходится заполнять.

"Проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных. Наш закон был "вдохновлен" законом европейских стран. Европейцев трудно заподозрить в неуважительном отношении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, они, конечно, не заполняют. И вот, мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает. Конечно, просто принять закон будет недостаточно. После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию", – написал Дубилет.

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Отметим, что в Украине давно известно о "сливах" копаниями и учреждениями баз с персональными данными украинцев за деньги третьим лицам, либо их банально крадут мошенники. Нередко вы сталкивались с нежелательными звонками или SMS-спамом, хотя никогда не имели дела этими субъектами. Так, например, те же коллекторы похищают персональные данные или покупают их и потом названивают, хамят и т.д.

Кроме того, как сообщали новости Сегодня", в Украине набирает популярность новая кредитная схема. Злоумышленники крадут персональные данные украинцев и с их помощью оформляют кредиты в интернете. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформляет займы на ее имя.

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