В Украине испытали броню БТР-4: видео обстрела техники

После недавнего скандала с дефектами в броне конструкторы все же доказали ее надежность

БТР-4Е/Фото: ukroboronprom.com.ua

После того, как недавно в новых БТР-4Е был найден опасный брак, Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова (ХКБМ) провело испытания новой брони корпуса бронемашины, сообщает "Укроборонпром".

Так, во время стрельбы по новому бронированному корпусу БТР-4Е не было зафиксировано ни одного пробития брони, что подтверждает пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров. Отстрел происходил в присутствии представителей Министерства обороны.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных "Лозовским кузнечно-механическим заводом" из броневой стали марки 71. Испытания проходили два типа соединения – с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки. Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

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Также отстрел показал, что укрепляющая наплавка, которую производят на ЛКМЗ, не влияет на бронестойкость БТР-4Е. Специалисты ХКБМ рекомендовать производителю корпусов исключить из конструкторской документации БТР-4Е данный тип работ, что уменьшит стоимость и продолжительность производства корпусов для бронетранспортеров.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Минобороны блокировало производство бронетехники из стали стандарта НАТО. Из финской бронестали частные украинские оружейники производят поставляемые армии бронемашины "Казак" и "Варта".

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