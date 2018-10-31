В Украине испытали новый мобильный миномет: опубликованы фото, видео

Минометный комплекс на базе "Барса-8" можно развернуть всего за минуту, а ускользнуть от ответного огня – за 20 секунд

На одном из полигонов Вооруженных сил военные испытали новый 120-мм минометный комплекс украинского производства "Барс-8ММК". Испытания проинспектировал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Отмечается, что комплекс создан на базе броневика "Барс-8", а сама система работает в автоматизированном режиме, в том числе и управление огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, а его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения – всего 1 минута. Еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Боекомплект – 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек", – сказал Турчинов.

Он отметил, что разработчикам удалось соединить воедино такие важные моменты как максимально быстрое развертывание комплекса, высокая точность стрельбы и безопасное использование.

Секретарь СНБО подчеркнул, что после успешных испытаний минометный комплекс передадут на вооружение ВСУ.

Как мы недавно писали, в Украине разработали новый миномет, который был представлен на Международной выставке "Оружие и безопасность 2018". Смотрите фото бесшумного миномета.

В сентябре Турчинов побывал на испытаниях нового украинского вооружения. Военные опробовали новый оперативно-тактический беспилотник, новую "зенитку", оснащенную системой автоматического нахождения цели и управления стрельбой и другое.