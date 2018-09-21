Автоматическая "зенитка", ракеты и ударный БПЛА: в Украине испытали новое вооружение (фото)

Военные смогут стрелять по воздушным целям одновременно из несколько зенитных установок, не выходя из укрытия

На одном из полигонов Украины состоялись испытания нового украинского оружия и военной техники, на которых побывал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщается на сайте СНБО, военные испытали новый оперативно-тактический беспилотник, который способен проводить разведку, координировать ведение огня, обеспечивать устойчивую от воздействия средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км, находясь в воздухе до 24 часов". Этот БПЛА может нести мощный фугасный или термобарической боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага.

"Эти беспилотные комплексы созданы украинскими оружейниками в сотрудничестве с нашими иностранными партнерами", – сказал Турчинов.

Также опробовали украинские легкие многоцелевые вертолеты "Скаут" и АК1-3. По словам секретаря СНБО, на них можно проводить разведку и быстрое сообщение в войсках, использовать по охране границы, а их вооружение может поражать цели как днем, так и ночью, в частности, работая в беспилотном режиме.

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Украинские разработчики модернизировали знаменитую зенитную установку ЗУ-23-2. Как рассказал Турчинов, новая "зенитка" оснащена системой автоматического нахождения цели и управления стрельбой

"Важной деталью этой модернизации является возможность, благодаря автоматической системе, управления огнем сразу нескольких зенитных установок на расстоянии, с защищенных позиций, не подвергая риску жизни наших военнослужащих", – подчеркнул он.

Также военные испытали новые боеприпасы украинского производства, в частности авиационные ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках пушек МТ-12 "Рапира".

"Все новые разработки украинского ОПК, которые прошли испытания, продемонстрировали свою высокую эффективность, и после взятия их на вооружение значительно усилят наш военный потенциал", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отметим, что украинские конструкторы и военные продолжают работать над новым вооружением для армии. Так, в конце лета в Украине снова испытали крылатую ракету "Нептун".

Также ранее мы писали об американском оружии на Донбассе и выяснилось, что Украина использует, а что не пригодилось. Украинская армия получила от США более 500 основных образцов вооружения – от ракетных комплексов до станций контрбатарейной борьбы и беспилотников.