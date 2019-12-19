В Украине испытали "Вильху-М": появилось видео пусков ракет на 100 км

Фото: facebook.com/oleksandr.turchynov

На одном из полигонов Украины прошли очередные испытания ракет системы залпового огня "Вильха-М", которые летели более чем на 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что специалисты конструкторского бюро "Луч" провели испытания ракет – были осуществлены два запуска ракет на расстояние более 100 км. Отмечается, что круговое отклонение составило менее 30 метров.

Видео: СНБО

"Убежден, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера. Система залпового огня "Вильха-М" будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Вильхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в январе 2020 года ожидаются дальнейшие поставки.

Напомним, в конце лета Украина уже испытывала модернизированные ракеты "Вильха-М". Новые боеприпасы обладают увеличенной дальностью поражения.

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

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