В Украине испытали "Вильху-М": появилось видео пусков ракет на 100 км

На одном из полигонов Украины прошли очередные испытания ракет системы залпового огня "Вильха-М", которые летели более чем на 100 километров. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что специалисты конструкторского бюро "Луч" провели испытания ракет – были осуществлены два запуска ракет на расстояние более 100 км. Отмечается, что круговое отклонение составило менее 30 метров.
"Убежден, что этот вид вооружений позволит Вооруженным силам Украины успешно выполнять целый ряд задач тактического характера. Система залпового огня "Вильха-М" будет в ВСУ самым мощным по дальности поражения вооружением сухопутного базирования. "Вильхой-М" после принятия ее на вооружение можно будет поражать разнообразные сухопутные цели и решать оперативно-тактические задачи", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в январе 2020 года ожидаются дальнейшие поставки.
Напомним, в конце лета Украина уже испытывала модернизированные ракеты "Вильха-М". Новые боеприпасы обладают увеличенной дальностью поражения.
Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.
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