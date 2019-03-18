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В Украине испытают новые ударные беспилотники

Сегодня, 17:26

Еще в начале марта глава государства намекал на испытания мощного иностранного вооружения

Турецкий беспилотник Bayraktar. Фото: milnavigator.tv.
Турецкий беспилотник Bayraktar. Фото: milnavigator.tv..
В Украине испытают новые ударные беспилотники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fb8/021/5c8fb80218233.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fb8/021/5c8fb80218233.jpg Украина Еще в начале марта глава государства намекал на испытания мощного иностранного вооружения

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал испытание новых беспилотных летательных аппаратов. Об этом он сказал во время заседания Совета регионального развития Ровенской области.

По его словам, испытания пройдут 20 марта и он лично на них будет присутствовать.

"Открою вам тайну, что послезавтра отправляюсь на испытания новых ударных беспилотников", – сказал Порошенко во время выступления и не уточнил, какие именно аппараты будут испытаны.

Напомним, как рассказывал в начале марта Порошенко, Турция поставила Украине боевые дроны Bayraktar TB2. По его словам, в ближайшее время должны были начаться испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса, который уже находится в Украине.

Ранее президент отмечал, что Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами. По его словам, в случае довооружения Bayraktar TB2 смогут поражать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения.

Также глава государства недавно анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, отметил он.

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Тег Порошенко, беспилотник, испытания

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Источник:

УНИАН

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