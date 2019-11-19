В Украине на одного учителя приходится меньше учеников, чем в странах ЕС

В среднем на одного учителя в Украине приходится по 9 учеников

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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На 2018-2019 учебный год в общеобразовательных школах Украины работали 441 тысяча учителей и обучались 4,04 млн детей. Об этом говорится в отчете Госстата.

В среднем, на одного учителя в Украине приходится по девять учеников. Это ниже, чем в некоторых Европейских странах. Например, во Франции и Швеции на одного педагога приходится 13 школьников, а в среднем по ЕС – 12. Хотя в Польше, Эстонии и Норвегии тоже по девять, отмечается в рейтинге Всемирного банка.

Проблема Украины в том, что в селах и городах ситуация кардинально противоположная, замечает эксперт направления "Образование" аналитического центра "Украинский институт будущего" Николай Скиба.

"В некоторых селах есть малокомплектные школы по пять-шесть учеников в классах. В то же время в Киеве, Харькове на одного учителя может быть 30 учеников. Кроме того, в школах не хватает учителей математики, химии, физики, информатики. Однако соотношение количества учеников и учителей в селах и городах вызывает вопросы по использованию средств. Потому что учителя получают деньги из бюджета и возникает вопрос, почему учителя с нагрузкой пять учеников и в 30 получают примерно одинаково", – прокомментировал Николай Скиба.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем нужно для того количества учеников, которое есть сейчас Особенно это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас – закрываться.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем требуется для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", – сказала министр в эфире одного из телеканалов, передает DW.

Ранее новости "Сегодня" рассказывал о том, как в Украине хотят провести "оптимизацию школ".

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