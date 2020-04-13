В Украине начала цвести береза: аллергологи напоминают об опасности

Насморк, краснеют глаза или першит в горле – только без паники. Настала пора аллергических обострений. Одними из первых расцвели береза и ясень. Именно от пыльцы этих деревьев страдают до 40% украинцев. Чем карантин может помочь чувствительным людям, и каких лакомств им следует избегать?

Со дня на день эксперты ожидают увеличения количества пыльцы березы. А еще ясеня, дуба, граба и ольхи. Винницкие аллергологи выяснили, от пыльцы этих деревьев ежегодно страдает чуть ли не каждый третий. Выяснили это благодаря вот этому небольшому прибору, который установили на крыше медицинского университета. Неделю он собирает все, что летает в воздухе. Пыльца оседает на специальном барабане. По собранному материалу специалисты выясняют, как он провоцирует аллергические реакции. Людям с такой проблемой приходится ограничивать себя и в популярных фруктах – всех, имеющих косточку.

Виктория Родинкова заведующая лабораторией изучения аллергенных факторов Винницкого медицинского университета:

"Аллергены, которые есть в пыльце березы, они похожи на аллергены, которые во всех косточковых плодах. Особенно не рекомендуется есть яблоки. Как раз в период пыления березы". В тренде Усиленный карантин неделю спустя: в парках многолюдно, а в банках – очереди

Карантин, введенный в Украине из-за коронавируса, помогает бороться с сезонной аллергией. Ведь большинство людей ходит в масках, которые не пропускают пыльцу. Маска – это один из элементов защиты именно от пыльцы.

Впрочем, пренебрегать аллергией врачи не советуют. Ведь в некоторых случаях пыльца деревьев может привести к серьезным осложнениям дыхания.

А тем временем, медики предупреждают о том, что другое "противокоронавирусное" средство не так безопасно, как маска. Поэтому новости "Сегодня" писали про аллергию на мыло: как определить и что делать, если она у вас появилась.

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