В Украине начали "суд" над судьями

Высшая квалификационная комиссия судей Украины – это орган, который после Революции Достоинства получил новый состав и новые полномочия для оценки судей. Как аттестационная комиссия, он проверяет, достаточно ли у действующих судей компетенции достойно судить и достаточно ли у других юристов знаний, чтобы стать судьей. Этот орган интересен тем, что является хоть и не последним, однако важным фильтром в судебной системе, который дает рекомендации Высшему совету правосудия в части того, останется ли человек работать судьей или будет уволен.

Процедура квалификационного оценивания всех судей появилась как часть судебной реформы в ответ на призыв активистов уволить всех судей. И хотя радикальные призывы общественность любит, однако в случае отсутствия в стране судей ни развестись, ни поделить участки огородов людям стало бы невозможно. Так что сейчас судьи всех судов страны должны пройти непростую процедуру – подтвердить, соответствуют ли они критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Еще до начала этой процедуры 2470 судей, а это 28% всего судейского корпуса страны, уволились сами. Если отбросить людей предпенсионного возраста, которых можно понять, то все остальные судьи таким образом самостоятельно приняли участие в очистке судебной власти.

Первая тысяча проходит оценивания с октября 2017 года, сейчас они находятся на последнем этапе – собеседовании с членами Квалифкомиссии, которые начинаются утром и заканчиваются поздно вечером. Всего они оценят, соответствуют ли своей должности 5700 судей страны.

Кто и как проводит оценивание судей

В 2016 году после принятия изменений в Конституцию Украины в части правосудия и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" вся украинская Фемида затаила дыхание. Все потому, что отныне должности судей можно получить только после прохождения публичного конкурса, а удержаться в кресле судьи – только после прохождения квалификационного оценивания. Начиная с 2016 года 2500 судей добровольно ушли в отставку и уже не будут проходить такое оценивание. Таким образом судьи распределились на две группы: те, кто "сняли" мантии, и те, кто согласились пройти все процедуры, которые были задекларированы судебной реформой, чтобы доказать, что мантий достойны. С другой стороны, 846 кандидатов из числа судей, ученых и адвокатов пошли на первый в истории публичный конкурс в новый Верховный Суд.

За конкурсом, который длился 9 месяцев, пристально следили не только в Украине, но и за рубежом. Несмотря на ряд сложностей, неоднократно международные наблюдатели отмечали качество и чрезвычайную публичность его проведения. Впервые на аналогичных процедурах даже среди других госорганов досье кандидатов были открыты для всех желающих, экзамены писали под камеры журналистов, а собеседования проходили в онлайн режиме и за ними наблюдала вся страна. С декабря 2017 года новая высшая судебная инстанция успешно работает и выносит решения, которые становятся прецедентными.

По аналогичной процедуре с 20 октября 2017 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит квалификационное оценивание первой тысячи судей.

Сейчас эти судьи уже дошли до последнего этапа — собеседований с членами Квалифкомиссии. Что же такое собеседования с судьями? Это процесс, при котором комиссия на основе судейского досье и официальной информации от различных государственных органов, включая НАБУ, НАПК, СБУ, расспрашивают представителей Фемиды об их профессиональной деятельности, доходах, расходах и даже отпусках с семьей. Все записи этих собеседований сразу транслируются на канале ВККС в YouTube и там же остаются.

"К собеседованиям я готовлюсь. Ознакомилась со своим досье – каждый пункт прочитала, готова отвечать на вопросы. Пересмотрела большинство собеседований, которые уже провели с судьями", – рассказала судья Тернопольского окружного административного суда.

Кроме этого, с 30 октября по 11 ноября судьи прошли психологические тестирования и собеседования с психологами. С 14 февраля по 15 марта сдавали экзамены: писали анонимное письменное тестирование и практическое задание — проект судебного решения.

"Не знаю, что именно во время квалификационного оценивания сложнее, – говорит судья Днепропетровского апелляционного административного суда. – Я уже успешно сдал экзамены, прошел собеседование и сейчас жду итоговые результаты. Готовился как к экзамену, так и к собеседованиям, и к психологическим тестированиям. Каждый из этапов имеет свои особенности. Если во время экзамена результат зависит только от меня, от моих знаний и опыта, то во время собеседования я могу предоставлять только объяснения по поводу информации, содержащейся в моем досье. Я пересмотрел предыдущие собеседования, проанализировал их, продумал, какие вопросы могут возникнуть ко мне, проанализировал причины отмены решений. Думаю, что написание судебного решения для меня было легче всего – я каждый день их готовлю, поэтому для меня это ежедневная работа".

Между тестированиями и экзаменами продолжалась еще одна работа – формирование судейских досье, собственно на основе которых и проходят собеседования. Кстати, все досье судей также можно увидеть на сайте Комиссии.

Анализируя процедуры оценивания, можно констатировать, что судей усадили за парты. В частности, психологические тестирования и экзамены проходили в очень похожих на классы залах в помещении Комиссии.

Если психологическое тестирование сдали в течение недели, то экзамены немного дольше – писали по 40-55 человек в один день. Каждый имел свой компьютер и свой тест, для написания которого было выделено три часа. После небольшого перерыва на отдых – практическое задание. На выполнение практического задания, то есть для написания судебного решения, судьям давали еще пять часов.

"Организация Высшей квалификационной комиссией судей экзамена и собеседования на должном уровне. Нет длинных очередей, все продумано до мелочей, и я уверен в процедурах Комиссии, – рассказывает судья апелляционного суда Винницкой области. – Сюрпризом стало то, что результаты тестов были опубликованы в тот же день, когда мы их писали. Нервы у всех судей во время экзаменов были на грани, поэтому скорость результатов очень важна".

Комиссия действительно обнародует результаты анонимного тестирования в день сдачи экзаменов. То есть, пока судьи дописывают практическое задание, на сайте Квалифкомиссии публикуются кодированные результаты тестирования. Почему кодированные? Потому что проверяются тесты автоматически, через компьютерную программу. Практические задания тоже закодированы – для того, чтобы члены Комиссии не знали, где чья работа. Эти задания также проверяют на компьютерах. Сразу после проверки работа исчезает, то есть вернуться к ней проверяющему нельзя – так обеспечивается беспристрастность. Чтобы сдать оценивание, нужно на каждом этапе набрать больше 50% баллов, из максимальной 1000 это составляет минимум 670 баллов. Баллы за анонимное тестирование публиковались в день сдачи экзамена, за практическое задание немного позже, учитывая время на проверку.

Что думают сами судьи о квалификационном оценивании? Если сначала к новой процедуре они относились скептически, то сейчас считают, что некий фильтр судебной системе будет полезен.

"Учитывая запрос общества, который есть сегодня, я согласен с законодателем, что квалификационное оценивание судей необходимо", – говорит судья Харьковского апелляционного административного суда. "Квалификационное оценивание судей – это энерго- и ресурсозатратная процедура. Но она нужна. Скажу, что это даже лично для меня было интересным испытанием. Каждый человек должен держать себя на уровне и совершенствоваться. А проверка профессиональных знаний и умений и является возможностью самосовершенствоваться", – говорит судья Тернопольского окружного административного суда. "Считаю, квалификационное оценивание судей нужным и поддерживаю изменения в законодательстве. А с учетом уровня доверия общества к власти, в частности судебной власти – однозначно эта процедура необходима. Как минимум это означает лишний раз удостовериться, что ты держишь себя в тонусе. Уверен, что все судьи должны пройти оценивание и показать обществу, что они занимают достойное место. Кстати, организацией оценивания я приятно удивлен – все четко по графику, чувствовалась доброжелательность Комиссии", – отметил судья Днепропетровского апелляционного административного суда.

Первые результаты оценивания судей

Собеседования с судьями стартовали 23 марта. По результатам двух месяцев их проведения 18 судей собеседования не прошли – то есть не смогли объяснить происхождение состояния или принимали сомнительные судебные решения. Все они рекомендованы к увольнению.

Кроме них еще 37 судей неудачно выполнили тестовое или практическое задание, следовательно, в отношении них также принимаются решения об увольнении с должностей.

Зато 518 судей подтвердили, что хорошо знают право и добропорядочны, и значит, продолжат работать судьями. Среди них Владимир Дудниченко из Звенигородского районного суда Черкасской области. "Я бы вряд ли о нем узнал, если бы не оценивание. Он, будучи председателем суда, в 2014 году в возрасте 58 лет ушел в АТО. И его не призывали, ведь возраст непризывной. Человек имеет должность, хорошую работу и материальное обеспечение, и, тем не менее, идет в АТО, в 93 бригаду пулеметчиком. Через год он вернулся, и его снова избрали председателем суда. К нему у нас не возникло никаких вопросов", – рассказал заместитель председателя Квалифкомиссии Станислав Щотка.

Другой пример – судья Татьяна Маркова, которая пришла на оценивание за месяц до своего 65-летия, а это возраст, когда судьи уходят в отставку. Поэтому оценивания она могла бы и не проходить. Татьяна Маркова сказала во время собеседования в прямом эфире, что этого вызова не боится, скрывать ей нечего, поэтому и пошла на оценивание.

А судью Андрея Иванова из Луганской области Квалифкомиссия командировала в Яремчанский горсуд Ивано-Франковской области, где правосудие не осуществлялось 11 месяцев. "Сейчас он не просто разобрался со всеми делами, которые там накопились, но и сделал ремонт в здании суда, отказался от большого кабинета и сделал из него еще один зал заседаний, поскольку суд требовал два таких зала", – рассказал Станислав Щотка.

К слову, Андрей Иванов является первым судьей, который привлек за "колорадскую ленту" к административной ответственности белоруса, который в Буковеле попробовал проехаться с запрещенной символикой.

В отношении еще 122 судей объявили перерыв, а в отношении 29 судей оценивание остановлено из-за открытых дисциплинарных дел в Высшем совете правосудия или из-за наличии признаков дисциплинарных проступков в действиях судьи.

Судьи Майдана больше не будут судить

Среди 18-ти представителей Фемиды, которые провалили квалификационное оценивание, отметим судью Шевченковского районного суда города Киева Елену Радчикову. Эта судья издала постановление об аресте подозреваемых в организации массовых беспорядков в Киеве 1 декабря 2013 года. На самом деле эти люди были жестоко избитые "Беркутом" активисты. Сама же судья попала в Люстрационный список Евромайдана. При этом Общественный совет добропорядочности, который должен помогать Квалифкомиссии в проведении оценивания судей, никакой информации относительно Елены Радчиковой почему-то не предоставил.

Еще один судья, карьеру которого остановила Квалифкомиссия, – Алексей Турченко, судья Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области. Он издал постановление, которым отказал следователю в продлении срока содержания под стражей Владимира Нестеренко, подозреваемого в финансировании сепаратизма. Как сообщал проект "Честно. Фильтруй суд", Нестеренко был владельцем типографии "Новый мир", в которой печатались газеты так называемой "ДНР ". После того, как судья отпустил Нестеренко из-под стражи, тот исчез. Кстати, судья Турченко пробовал свои силы во время конкурса в Верховный Суд и не прошел.

Судью Валентину Малиновскую из Люстрационного списка Майдана также лишили мантии по результатам оценивания. Судья Шевченковского районного суда города Киева издала постановление, которым применила меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней с момента задержания в отношении депутата Корецкого райсовета по подозрению в организации массовых беспорядков в Киеве 1 декабря 2013 года. На самом деле этого человека жестоко избил "Беркут", и вместо СИЗО он нуждался в больничном уходе. В биографии этой судьи общественники, призванные помогать Квалифкомиссии, также не увидели никаких проблем.

Не рекомендовала продолжать карьеру Квалифкомиссия также судье Окружного административного суда города Киева Богдану Санину. Свою судейскую карьеру он начал относительно недавно, когда был назначен в 2010 году судьей на пятилетний срок, который у него закончился в 2015 году. Богдан Санин известен на всю Украину тем, что фактически ночью 30 ноября 2013 вынес решение о запрете любым лицам мирно собираться на Майдане, Крещатике и всех центральных улицах Киева на период с 1 декабря 2013 года до 7 января 2014 года. Этим решением он сделал правонарушителями миллионы людей, которые вышли на Майдан, в частности, во время одной из самых массовых демонстраций – 1 декабря 2013 года. А уже 9 декабря 2013 коллега Санина – судья Евгений Аблов, руководствуясь постановлением Санина, обязал "Беркут" разогнать Майдан.

Квалификационное оценивания продолжается, уже проверяют следующие две тысячи судей, и таких примеров немало.

Квалифкомиссия тем временем призывает граждан не оставаться в стороне от этой масштабной проверки и предоставлять им информацию о судьях, работающих в местных судах. Если есть подозрения в честной работе таких судей, именно сейчас и наступил судный день для самих же судей. Поэтому помочь отделить честных судей от не очень честных может каждый. Главное понимать, что оценивание не имеет целью огульно увольнять судей – оно должно выявить тех, кто не является компетентным, этичным и добропорядочным. А профессиональные судьи как раз должны остаться работать, защищать верховенство право и формировать доверие к своей профессии.