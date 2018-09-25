В Украине открывается все меньше продовольственных магазинов. Так, если за первое полугодие 2017 г. открылось 229 магазинов, то в этом году только 201.

Продовольственные ритейлеры замедлили темпы развития и открывают в Украине все меньше и меньше магазинов. В исследовательской компании GT Partners Ukraine подсчитали, что за первое полугодие 2018 г. был открыт всего 201 магазин, тогда как за аналогичный период в прошлом году эта цифра достигала 229.

"За первые 6 месяцев 2018 г. в Украине сетевые продовольственные операторы Украины открыли 201 магазин, при этом 160 из них были совершенно новыми, а остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате процесса ребрендинга или сделки по поглощению. Для сравнения отметим, что в первом полугодии 2017 г. было открыто 229 магазинов (из них совершенно новыми были 136 торговых точек)", – отмечает в комментарии "Сегодня" Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.

Помимо того, что торговые точки открываются все реже, количество закрытых магазинов растет. По данным Госстата, на 1 января 2017 г. в стране было 38 439 тыс. торговых точек, тогда как на 1 января 2018 г. цифра сократилась до 32 662. Правда, здесь речь идет о всех предприятиях, основной вид деятельности которых – это розничная торговля. Несмотря на это, можно заметить общие тенденции к сокращению количества торговых точек.

Эксперты отмечают, что это продолжается уже не первый год. Так, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что на такое положение влияет покупательная способность украинцев.

"Чем меньше покупательная способность у людей, соответственно, тем меньше магазинов нужно, чтобы обеспечить людей теми товарами и продуктами, которые они хотят купить. Например, официальная статистика за прошлый год показала, что торговых точек стало на 20% меньше, чем год назад", – поясняет Дорошенко.

Более подробно о том, почему продовольственных магазинов становится все меньше, читайте в материале сайта "Сегодня": Продовольственных магазинов в Украине все меньше: куда они деваются

Продовольственные ритейлеры замедлили темпы развития и открывают в Украине все меньше и меньше магазинов. В исследовательской компании GT Partners Ukraine подсчитали, что за первое полугодие 2018 г. был открыт всего 201 магазин, тогда как за аналогичный период в прошлом году эта цифра достигала 229.

"За первые 6 месяцев 2018 г. в Украине сетевые продовольственные операторы Украины открыли 201 магазин, при этом 160 из них были совершенно новыми, а остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате процесса ребрендинга или сделки по поглощению. Для сравнения отметим, что в первом полугодии 2017 г. было открыто 229 магазинов (из них совершенно новыми были 136 торговых точек)", – отмечает в комментарии "Сегодня" Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine.

Помимо того, что торговые точки открываются все реже, количество закрытых магазинов растет. По данным Госстата, на 1 января 2017 г. в стране было 38 439 тыс. торговых точек, тогда как на 1 января 2018 г. цифра сократилась до 32 662. Правда, здесь речь идет о всех предприятиях, основной вид деятельности которых – это розничная торговля. Несмотря на это, можно заметить общие тенденции к сокращению количества торговых точек.

Эксперты отмечают, что это продолжается уже не первый год. Так, директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что на такое положение влияет покупательная способность украинцев.