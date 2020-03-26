В Украине переносят операции из-за нехватки доноров

На фоне общенационального карантина в Украине вдвое за неделю уменьшилось количество доноров. Из-за критического уровня запасов донорской крови хирурги переносят плановые операции, сотням людей приходится отказываться от необходимого лечения. Страдают пострадавшие в ДТП, онкобольные не могут пройти курсы терапии. "Сегодня" разбирались, как можно урегулировать ситуацию.

В коридоре Киевского городского центра крови, где еще неделю назад были очереди из доноров, сейчас – единицы.

Пробыв здесь немного менее часа, съемочная группа "Сегодня" увидела двух желающих стать донорами. Один из них – Валерий, работает анестезиологом в столичной больнице, поэтому хорошо знает о недостатке крови.

"Мне сегодня позвонила дочь пациентки, которую я лечу, она в реанимации лежит после операции на сердце. Так как в Киеве сейчас не появилось крови группы "ІІ минус", которая у меня есть, для моей пациентки, я решил прийти сегодня ее сдать", – говорит врач-анестезиолог.

Каждые две секунды в мире один человек нуждается в переливании крови. Всего 1% населения может покрывать потребность всей страны. Например, во время автомобильной аварии для спасения жизни нужно в среднем 4,5 л крови. Для сравнения: за один раз человек сдает 450 миллилитров.

"Дети с онкогематологией, пациенты онкологией или женщины с акушерским кровотечением, а также пострадавшие в ДТП – это люди, которые не идут на карантин, которых нельзя закрыть дома, они болеют и нуждаются в компонентах крови", – говорит заместитель директора Киевского городского центра крови Оксана Мулярчук.

Из-за невозможности передвигаться общественным транспортом в некоторых городах волонтеры уже сегодня бесплатно подвозят доноров в центры переливания крови. Львовянин Тарас согласился возить желающих и сам решил ее сдать.

"Первый день сегодня, первый человек пока. Если будет нагрузка, то буду просить нашу громаду, нашу церковь, чтобы она помогала нам финансово в этом плане", – говорит житель Львова Тарас Коливошко.

К числу доноров присоединился и корреспондент "Сегодня".

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Чтобы запаса крови хватало на всех, нужно хотя бы 200 доноров в день в одном центре.

"В Украине около 300 тыс. пациентов в течение года нуждаются в переливании крови. Это плановые операции или ургентные ситуации. Например, чтобы остановить кровотечение одной женщины, у которой сложные роды, иногда недостаточно может быть даже десяти доноров, это также стоит осознавать", – говорит начальница отдела безопасности крови и донорства ЦОС Ирина Славинская.

Во всех центрах крови страны просят неравнодушных стать донорами, чтобы сделать максимальные запасы на период карантина.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что и-за коронавируса в Киеве втрое снизилось число доноров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что сейчас в Киевском городском центре крови созданы все условия для безопасности доноров.

"Все риски заражения острыми респираторными инфекциями сведены к минимуму. На входе в помещение посетители пользуются дезинфектантами. Проводится термометрия. Строго контролируется поток доноров. Принятые все меры для недопущения скопления в одном помещении более 10 человек. Сами же помещения регулярно проветриваются и обрабатываются", – подчеркивается в сообщении.

Также мы публиковали список адресов, по которым в Киеве можно сдать кровь.

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