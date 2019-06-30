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В Украине покажут фильм об успешной операции отечественных спецслужб

30 июня, 19:03

Предпремьерный показ состоится 2 июля в кинотеатре "Жовтень"

Фото: Богдан Россинский, Сегодня

Предпремьерный показ документального фильма "Гидра" состоится 2 июля в 12:30 в киевском кинотеатре "Жовтень".

Кинолента расскажет об одной из самых успешных в мире операций по ликвидации транснационального наркокартеля, к которой были привлечены 11 спецслужб – США, стран Евросоюза, Украины и других государств Восточной Европы.

Режиссером фильма выступил Рам Девинени. Кинолента уже вышла в прокат в США, а украинские зрители смогут ее увидеть осенью.

Участники презентации расскажут о деятельности трансевропейского наркокартеля, совместной работе украинских и иностранных спецслужб по ликвидации международного наркотрафика и неоднозначном участии российских силовиков в организации глобальных поставок наркотических веществ в страны Европы.

Представитель партии "Сила и честь", которую возглавляет Игорь Смешко, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко был одной из ключевых фигур, которые планировали и осуществляли операцию.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2013 году власти хотели выселить кинотеатр из здания. 29 октября 2014 во время кинопоказа был совершен поджог здания якобы из-за возмущения показом кино на ЛГБТ-тематику. В итоге двое поджигателей получили условные сроки. А в октябре 2015 года кинотеатр был открыт снова.

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Тег Киев, фильм, кинотеатр, спецоперация

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