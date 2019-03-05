В Украине появилась электронная карта для поиска врачей и медучреждений

С помощью карты можно найти семейного врача или ближайшую амбулаторию к работе или дому

Фото: Pixabay

В Украине появилась электронная карта для поиска врачей и медучреждений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e74/1a5/5c7e741a58266.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e74/1a5/5c7e741a58266.jpg 2019-03-05T15:40:00+02:00 Украина С помощью карты можно найти семейного врача или ближайшую амбулаторию к работе или дому

В Украине появилась открытая электронная карта всех учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.

Об этом в Facebook сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Найти семейного врача, ближайшую амбулаторию, узнать сколько деклараций подписал ваш врач – все можно найти с помощью карты", – убеждают в Минздраве.

Обновления будут происходить несколько раз в месяц.

Напомним, что ранее сообщалось, что декларации с врачом подписали более 20 миллионов украинцев.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман рассказывал подробней, какие медуслуги для украинцев будут бесплатными в 2019 году. Глава правительства назвал дату, когда начнет работать программа по бесплатному медобследованию.

Отметим, что украинцы и в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения. Она будет оказываться независимо от того, подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать. Сайт "Сегодня" писал, что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию с врачом.

А пока в Украине продолжается кампания "Врач для каждой семьи", врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев. Ранее мы рассказывали, что не так с декларациями в украинских больницах.

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