В Украине появилась электронная карта для поиска врачей и медучреждений
С помощью карты можно найти семейного врача или ближайшую амбулаторию к работе или дому
В Украине появилась открытая электронная карта всех учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.
Об этом в Facebook сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Найти семейного врача, ближайшую амбулаторию, узнать сколько деклараций подписал ваш врач – все можно найти с помощью карты", – убеждают в Минздраве.
Обновления будут происходить несколько раз в месяц.
Напомним, что ранее сообщалось, что декларации с врачом подписали более 20 миллионов украинцев.
Недавно премьер-министр Владимир Гройсман рассказывал подробней, какие медуслуги для украинцев будут бесплатными в 2019 году. Глава правительства назвал дату, когда начнет работать программа по бесплатному медобследованию.
Отметим, что украинцы и в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения. Она будет оказываться независимо от того, подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать. Сайт "Сегодня" писал, что ждет украинцев, которые не подпишут декларацию с врачом.
А пока в Украине продолжается кампания "Врач для каждой семьи", врачи уже нашли способ, как обманывать украинцев. Ранее мы рассказывали, что не так с декларациями в украинских больницах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине появилась электронная карта для поиска врачей и медучреждений". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минздраве рассказали об особенностях клинических испытаний и донорства в Украине
Главные условия – это добровольность и безопасность