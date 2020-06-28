В Украине появилась новая Конституция: фото

Дети уже с малых лет должны знать о своих правах и основах демократического государства

Сегодня Украина отмечает День Конституции. Но теперь свои права будут знать не только взрослые, но и маленькие украинцы – для детей издали "Простую Конституцию".

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Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Год назад президент Владимир Зеленский поддержал замечательную идею – создать Конституцию Украины для самых маленьких. И вот результат – "Простая Конституция". Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права", – говорится в сообщении.

В ОПУ сообщили, что реализовало данный проект издательство Osnovy Publishing. Там отметили, что это издание Конституции Украины с иллюстрациями, веселыми диалогами и комментариями. Его не делали сухим официальным документом, а сделали ярким и красочным, поэтому дети не смогут оторвать от него глаз. "Простую Конституцию" дети будут листать, рассматривать иллюстрации, думать над текстами и затем поймут правила, по которым живет наше государство.

"Проект поддержал Офис президента Украины, который будет распространять издание в школы и библиотеки Украины, чтобы дети с детства понимали, как и почему Конституция влияет на нашу жизнь", – подчеркнули в издательстве.

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Как сообщали новости "Сегодня", с Днем Конституции поздравил и президент Владимир Зеленский, записав видеообращение к украинцам. По словам гаранта, с уважения к Конституции начинается гражданское общество, а с уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый.

Все подробности в спецтеме День Конституции

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