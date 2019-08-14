В Украине появился образовательный омбудсмен: что о нем известно

Новая должность досталась директору одной из столичных школ

/ Фото: AFP

Кабинет министров Украины утвердил первого в стране образовательного омбудсмена – данная должность появилась в Украине в рамках образовательной реформы.

Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, им стал директор одной из киевских школ Сергей Горбачев.

"Надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность", – заявила она 14 августа.

Реклама

Сергей Горбачев имеет 13-летний стаж работы в сфере образования и науки. На данный момент он руководит специализированной столичной школой №148 с углубленным изучением украинского языка и литературы. Ранее преподавал русский язык и литературу.

В тренде Апелляции Зайцевой и Дронова: стал известен вердикт суда

Именно на его кандидатуре остановилась специальная комиссия из множества остальных участников отбора на должность образовательного омбудсмена.

Сайт "Сегодня" разбирался, какие функции будут лежать на новом чиновнике. Горбачев будет будет заниматься защитой прав украинцев на образование, а также педагогических и научных работников. При этом он сможет совмещать свою работу с творческой либо преподавательской деятельностью.

Напомним, решение о создании института образовательного омбудсмена было принято украинским правительством в июне 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама